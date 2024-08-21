Edirne Valisi, kuraklık nedeniyle Tunca Nehri\'nde incelemede bulundu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, nehirden beslenen tarım arazilerini inceledi.

Aşırı kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nde yaşanan su sıkıntısına karşı 6 köy ve il merkezinde bulunan çeltik alanlarına suyu ulaştırmak için yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili incelemelerde bulunan Vali Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.