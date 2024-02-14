Edirne Valisi Lalapaşa\'da sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisi sulanacak

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.

Vali Sezer, Lalapaşa 1 ve Lalapaşa 2 göletlerinin sulama hatlarıyla ilgili eksik imalatların tamamlanması için sözleşme imzalandığını belirtti.

Bölgede çalışmalara başlandığını aktaran Sezer, "Proje ile toplamda 15 bin dekar alanın kapalı sistem şebekeyle sulanması sağlanacak. Bizlere olan desteklerinden dolayı ilimiz adına Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.