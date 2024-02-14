Edirne Valisi Lalapaşa'da sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
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Edirne Valisi Lalapaşa'da sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Edirne Valisi Lalapaşa\'da sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını açıkladı. Lalapaşa 1 ve Lalapaşa 2 göletlerinin sulama hatları için sözleşme imzalandığını belirten Vali Sezer, projenin tamamlanmasıyla 15 bin dekar alanın kapalı sistem şebekeyle sulanacağını ifade etti. Vali Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.

14.02.2024 14:19
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesindeki sulama projeleriyle 15 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.

Vali Sezer, Lalapaşa 1 ve Lalapaşa 2 göletlerinin sulama hatlarıyla ilgili eksik imalatların tamamlanması için sözleşme imzalandığını belirtti.

Bölgede çalışmalara başlandığını aktaran Sezer, "Proje ile toplamda 15 bin dekar alanın kapalı sistem şebekeyle sulanması sağlanacak. Bizlere olan desteklerinden dolayı ilimiz adına Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, bakanlık ve DSİ yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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