Edirne Valisi: Sahil hattında kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek

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Edirne Valisi Yunus Sezer, sahil hattında kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Sezer, kentin değerli topraklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Sezer, yazlık bölgelerde görevli muhtarların kaçak yapılaşma konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İzinsiz yapılara müsaade edilmeyeceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Keşan tarafına gittiğimizde gecekondu gibi bu 'tiny house' dediğimiz evler sürekli çoğalıyor. Kaçak yapılarla ilgili geçen eylül-ekim ayında yazmış olduğumuz bir genelge var. Burada muhtarlarımızın bildirim zorunluluğu ve bu işi engelleme görevi var. İl Özel İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüyle beraber, köylerde jandarmamızla, mahallelerimizde emniyetimizle ve diğer kurumlarımızla beraber bu yapılarla ilgili bildirim zorunlulukları var. Biz bu güzel toprakları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kimseye bunlarla ilgili müsamaha gösteremeyiz, burada 'tiny house' ya da başka kooperatif adı altında burada kaçak yapılaşmanın önünü açamayız. Bunlarla ilgili olarak muhtarlarımız gözünü dört açmalı, sizlerden özel ricam budur."