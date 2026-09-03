Edirne Valisi Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Aydoğdu'yu ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede kentteki çalışmalar ve sınır güvenliği ele alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu.
Vali Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanlığında Tuğgeneral Aydoğdu tarafından karşılandı.
Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve sınır güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Sezer, Tuğgeneral Aydoğdu'ya görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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