Edirne Valisi Sezer, Baro Başkanı Yıldırım ve yönetimini ağırladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ziyarette Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Yıldırım da Edirne için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Balkan ressamları Sezer'i ziyaret etti

Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması kapsamında kente gelen ressamlar Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması etkinlikleri sürüyor.

Kentte bulunan ressamlar Vali Sezer'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Milletvekili Aksal'dan Keşan Belediyesine ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksal, Keşan ve bölge için üretmeye, güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.