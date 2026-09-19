Edirne Valisi Sezer gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer gazilerle bir araya geldi

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Edirne Valisi Sezer gazilerle bir araya geldi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Dernek binasında gazilerle bir araya gelen Sezer, bir süre sohbet ettiği gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Gazilerin vatan için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Sezer, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Gaziler Günü yemeği

Sezer, daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı.

Türk milletinin asırlardır Anadolu topraklarında verdiği varoluş mücadelesinin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışında saklı olduğunu ifade eden Sezer, milletin cesaretinin inançla birleşerek gaza ruhuyla bu topraklarda ölümsüzleştiğini söyledi.

Gazilik makamının milletin gönlünde bütün unvanların önüne geçtiğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Gazilik, milletimizin gönlünde öyle bir yere sahiptir ki bütün unvanların önüne geçer. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu gazidir, Cumhuriyetimizin kurucusu gazidir, ilk Meclisimiz Gazi Meclis'tir. Bu vatan için kim canını ortaya koymuşsa, kim gaza niyetiyle ayağa kalkmışsa bu milletin gönlünde en müstesna yere oturmuştur. Bundan sonra da öyle kalacaktır. Gazilerimizin varlığı, onların aziz hatırası bizim şerefimizdir."

Gazilerin vatanı ve bayrağı için kendi canlarını düşünmeden mücadele eden insanlar olduğunu dile getiren Sezer, Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye, Çanakkale ve Conkbayırı'ndan Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar vatan için mücadele edenlerin aynı ruhu taşıdığını kaydetti.

Sezer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün gazilerimize hürmetlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Bu vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Hayatta olan gazilerimize ve şehit ailelerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkeyi bize vatan yapan bütün büyüklerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da gazi ve şehit yakınlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem de programda bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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