Edirne Valisi Sezer, MHP İl Başkanı Biçer ve Okçular Vakfı yetkililerini kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve Okçular Vakfı Genel Sekreteri Muammer Birdal'ı ayrı ayrı kabul etti.

MHP İl Başkanı Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sezer, daha sonra Okçular Vakfı Genel Sekreteri Birdal ve beraberindekileri kabul etti.

Ziyaretlerde çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.