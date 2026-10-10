Edirne Valisi Sezer ve eşi koruma altındaki çocuklarla kahvaltı sofrasında buluştu

Edirne Valisi Sezer ve eşi koruma altındaki çocuklarla kahvaltı sofrasında buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, devlet koruması altındaki çocuklarla kahvaltı programında buluştu. Samimi ortamda geçen programda çift, çocuklarla sohbet edip aynı sofrayı paylaştı; çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte devlet koruması altındaki çocuklarla kahvaltı programında bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, kahvaltı programında çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Çocuklarla aynı sofrayı paylaşan Sezer çifti, onların mutluluğuna ortak oldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen programda çocuklar keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA
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