Edirne Valisi Sezer, yurt dışı eğitime gidecek iki yöneticiye veda programı yaptı

Edirne Valisi Sezer, yurt dışı eğitime gidecek iki yöneticiye veda programı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, yurt dışı eğitime gidecek Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Kaymakam Vekili Mustafa Çolak için veda programı düzenledi. Sezer, iki yöneticiye Edirne'deki hizmetleri için teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından, yurt dışı staj ve eğitim programına katılacak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Lalapaşa Kaymakam Vekili Mustafa Çolak ve aileleri onuruna veda programı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılacak olan Ciğerci ve Çolak için düzenlenen programa aileleri de katıldı.
Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Ciğerci ve Çolak'a Edirne'de görev yaptıkları süre boyunca sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Sezer, her iki yöneticiye de yeni görev ve eğitim süreçlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?