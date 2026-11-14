Edirne Valisi Sezer, yurt dışı eğitime gidecek iki yöneticiye veda programı yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer tarafından, yurt dışı staj ve eğitim programına katılacak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Lalapaşa Kaymakam Vekili Mustafa Çolak ve aileleri onuruna veda programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılacak olan Ciğerci ve Çolak için düzenlenen programa aileleri de katıldı.

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Ciğerci ve Çolak'a Edirne'de görev yaptıkları süre boyunca sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Sezer, her iki yöneticiye de yeni görev ve eğitim süreçlerinde başarılar diledi.