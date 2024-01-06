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Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda spor kulüplerinin faaliyetleri görüşülerek, kulüp temsilcilerinin istek ve talepleri dinlendi. Vali Sezer, Edirne'de 48 farklı branşta 195 spor kulübünün bulunduğunu belirterek, amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ifade etti. Toplantıların aylık olarak devam edeceği kaydedildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi
06.01.2024 - 10:03,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda spor kulüplerinin faaliyetleri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, Edirne'de 48 farklı branşta 195 spor kulübünün bulunduğunu belirtti.

Kulüp temsilcilerinin istek ve taleplerini dinleyen Sezer, amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için destek vereceklerini ifade etti.

Sezer, toplantıların aylık olarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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