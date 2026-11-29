Edirne Valisi Yunus Sezer, Batman Valiliğine atanması nedeniyle gazilerle vedalaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne gitti. Sezer, burada Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyelerle vedalaşarak gazilerin her zaman yanında olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazilerle vedalaştı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretlerini sürdüren Vali Sezer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.
Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyelerle vedalaşan Sezer, gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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