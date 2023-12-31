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Edirne Valisi Yunus Sezer'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer'den Yeni Yıl Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, yeni yıla umutlarla girildiğini ve Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye devam edeceğini ifade etti. Sezer, 2024 yılında da şehre yeni projeler üretip çalışmalarına heyecan ve azimle devam edeceklerini belirtti ve Edirneli hemşerilerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik dolu bir yıl diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer\'den Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 10:41,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında yeni yılı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini, Türk milletinin kardeşlik içerisinde azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu serhat şehrimiz Edirne'yi, daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. 2023 yılında şehrimize yakışır birçok projeyi hayata geçirdik. 2024 yılında da yeni projeler üretip çok çalışarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tüm imkanlarımızı ilimize sunmaya, her geçen gün artan heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2024 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Edirneli hemşerilerime, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz Türk milletine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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