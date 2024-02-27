Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulunduSelimiye Camisi çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

27.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
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Edirne Valisi Yunus Sezer, esnaf ziyaretinde bulundu

Selimiye Camisi çevresindeki iş yerlerini ziyaret eden Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sezer, bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA

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