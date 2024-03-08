Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek meclis üyelerinin ilçe ve köylerdeki sorunları iletmeleri konusunda güzel çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti. Sezer, yeni dönemde daha güzel hizmetler yapma imkanı elde edeceklerini ve kentte önemli çalışmaların başlatıldığını ifade etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ise görev süresi boyunca kente değer katan işler yaptıklarını ve yeni üyelere başarı diledi.

08.03.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Sezer, İl Özel İdaresinin çok amaçlı salonunda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin ilçe ve köylerdeki sorunları iletme konusunda güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Yerel seçimlerle birlikte İl Genel Meclisinde görev değişimi olacağını belirten Sezer, "Yeni dönemde bir önceki döneme göre daha güzel hizmetleri yapma imkanını elde ederiz. Her şeyden önce geçtiğimiz dönemde vermiş olduğunuz hizmet için ilimize hizmet noktasında yapmış olduğunuz çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Sezer, kentte önemli çalışmaların başlatıldığına da değindi.

Köylerde altyapı, sıcak asfalt ve içme suyuna erişime ilişkin hedefler koyduklarını anlatan Sezer, "Hedefleri 2 yıl içerisinde tamamlamamız gerekiyor. İlimiz adeta bir müze. Bu müzenin gerçek değerini bulması tarihi yapıların restore edilmesi ve Saros Körfezi gibi birçok tabiat harikamız var. Bunların altyapısının yapılması ve turizme kazandırılması noktasında çalışacağımız ve yapacağımız çok yol olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Türkiye'deki 51 İl Özel İdaresi arasında ilk 3'te yer aldıklarını ifade etti.

Görev süresi boyunca kente, ilçelere ve köylere değer katan işler yaptıklarını aktaran Geçmiş, seçimden sonra görev başlayacak yeni üyelere de başarı diledi.

Toplantıda, İl Genel Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, CHP Grup Başkanvekili Şenol Kılıç da birer konuşma yaptı.

Sezer toplantının ardından İl Genel Meclisi üyeleri Çiğdem Gegeoğlu ve Melek Uzgör'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Başkentte Dünya Kadınlar Günü paneli düzenlendi
    16:45 Başkentte Dünya Kadınlar Günü paneli düzenlendi

    Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.

  • Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı
    16:44 Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da Başladı

    Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan yetkililer, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek olan şampiyonada sporculara başarılar diledi.

  • Barış Çin, Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
    16:44 Barış Çin, Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

    Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.

  • Beyşehir'de Kadın Gözüyle Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi
    16:44 Beyşehir'de Kadın Gözüyle Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.

  • Ankara'da Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gül Verildi
    16:44 Ankara'da Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gül Verildi

    Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.

  • Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti
    16:44 Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

    Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Kadın Personeli Ziyaret Ederek Karanfil Hediye Etti
    16:43 Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Kadın Personeli Ziyaret Ederek Karanfil Hediye Etti

    Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte görevli kadın personele karanfil hediye etti. Ünsal, ziyaret sırasında kadınların toplumda hak ettikleri konuma yükselmelerinin önemine vurgu yaparak, geleceğe güvenle bakmalarının anahtar bir rol oynadığını belirtti.

  • Denizli'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Anne ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi
    16:43 Denizli'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Anne ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 16 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlu için Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındıktan sonra cenazeler defnedildi.

  • Araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama
    16:43 Araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 12 tutuklama

    Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.

  • Van'da Ramazan Ayı Öncesi Fırın ve Tatlı İmalathanelerine Denetim
    16:43 Van'da Ramazan Ayı Öncesi Fırın ve Tatlı İmalathanelerine Denetim

    Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.


16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 16:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement