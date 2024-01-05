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Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili'den tesis hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle birlikte oyun oynadı. Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da katıldı. Vali Sezer, daha sonra esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi\'nin açılışını gerçekleştirdi
05.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:32
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Saraç İlyas Mahallesi'ndeki tesisin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili'den tesis hakkında bilgi aldı.

Açılışın ardından tesisi gezen Sezer, öğrencilerle birlikte oyun oynadı.

Açılışa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da katıldı.

Vali Sezer, daha sonra esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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