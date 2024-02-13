Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda incelemede bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı\'nda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda düzenleme çalışmalarını inceledi. Mesire alanı içerisinde macera parkı, çocuk oyun alanları, Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu çadır alanı, karavan konaklama noktası, otopark, ibadethane ve spor tesisleri yer alacak. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından mesire alanı haziran ayında halkın kullanımına açılacak.

13.02.2024 09:51
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mesire alanı içerisinde macera parkı, çocuk oyun alanları, Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu çadır alanı, karavan konaklama noktası, otopark, ibadethane ve spor tesisleri yer alacak.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 300 dönümlük alanda devam eden çalışmaların tamamlanasının ardından mesire alanı haziran ayında vatandaşların kullanımına açılacak.

Kaynak: AA

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