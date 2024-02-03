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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'ni ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi\'ni ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularında değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi. Ziyaretine Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve kurum müdürleri de eşlik etti.

03.02.2024 10:47
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere değerlendirmelerde bulunan Sezer, vatandaşların aktardığı ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeniimaret Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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