Edirne ve Keşan\'da Yeniden Kar Yağışı

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EDİRNE'de pazar günü başlayıp dün etkisini yitiren kar yağışı, gece saatlerinden itibaren yeniden başladı. Kent merkezi ve Keşan ilçesinde hafif kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Edirne'de pazar günü başlayan ve yer yer süren kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini yitirdi. Gece saatlerinde yeniden başlayan yağış bugün sabah saatlerinde de devam etti. Kent merkezinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için önlem alındı. Polis ekipleri trafikte sürücüleri uyarırken, Belediye ekipleri de iş makinelerini hazır bulundurdu. Bulgaristan sınırındaki yüksek kesimlerde ise kar yağışı yer yer etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Edirne'de hafif kar yağışının öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLDU

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Keşan'da, geçen pazar günü başlayan ve dün etkisini yitiren kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkili oldu. Sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde, iş makineleri ve personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belde ve köylerde de İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin sorumluluk alanı ile belde ve köylerde trafiğe kapanan yol bulunmadığı belirtildi. Yolların yanı sıra kaldırımlarda da küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Öte yandan belediyenin hoparlör sisteminden kış lastiği olmayanların trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.