Edirne ve Kırklareli'nde 11'i denetimlerde tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 11'i denetimlerde tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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