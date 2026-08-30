Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 9, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalanarak göç idaresine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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