Edirne ve Kırklareli'nde 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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