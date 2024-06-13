Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 23, Kırklareli'nde ise 17 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından il göç idarelerine gönderildi. Ayrıca, ekipler tarafından 'insan kaçakçılığı' suçundan 3 zanlı da gözaltına alındı.

13.06.2024 10:15
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Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde yaptığı denetimde 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından il göç idarelerine gönderildi.

Ekiplerce "insan kaçakçılığı" suçundan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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