Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri 12 düzensiz göçmen yakaladı

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri 12 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri toplam 12 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'deki 7 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 5 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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