Edirne ve Kırklareli'nde Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Edirne ve Kırklareli\'nde Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı. Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade ederek, bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

27.02.2024 16:37
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Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçları, erken çiçek açtı.

Çiçek açan erik, badem ve kayısı gibi ağaçlar, arılar ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu.

Kırklareli'nde fidan satışı yapan Soner Dişdiş, AA muhabirine, "Her sene bu durumu yaşıyoruz. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle havalar ısındı. Ağaçlarımızı ilaçlamamıza rağmen çiçek açtı." dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ağaçların mevsime göre erken çiçek açtığını ifade etti.

Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çeken Şaylan, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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