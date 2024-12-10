Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.
Edirne'de gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yolda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne Belediyesi ekipleri de rögar temizliği yaparak biriken suyu tahliye etti.
Meteoroloji verilerine göre, Edirne'de son 24 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.
Kentte sağanağın yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın da aralıklarla süreceği öngörülüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika
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