Edirne ve Kırklareli'nde sınırda 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimleri sonucu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 9 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde 5 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde sınırda 14 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?