Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 26 düzensiz göçmen işlem sonrası sevk edildi

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 26 düzensiz göçmen işlem sonrası sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne genelindeki denetimlerde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Kırklareli'nde güvenlik güçlerince yakalanan 11 düzensiz göçmen de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 11 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?