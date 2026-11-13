Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de denetimlerde 17, Kırklareli'nde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresine gönderildi, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi; göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 2 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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