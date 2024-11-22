Edirne ve Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 34 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 34 Göçmen Yakalandı

Edirne ve Tekirdağ\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 34 Göçmen Yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

22.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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EDİRNE ve Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kaçak göçmenlere yönelik 'şok uygulama' yapıldı. Denetimde Mobil Göç Noktası Aracı da kullanıldı. Uygulamada Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde 4 kaçak göçmen, kentin farklı noktalarındaki denetimlerde 9 olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ'DA 21 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki E-80 Avrupa Otoyolu'nda, düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama yaptı. Toplamda 21 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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