Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan operasyonlarda 3 zanlı yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

06.05.2024 09:39
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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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