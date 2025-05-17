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Edirne'ye Millet Bahçesi

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi, Mayıs sonunda açılıyor. Şehir halkı için yeşil alan oluşturuldu.

17.05.2025 18:46
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Edirne Millet Bahçesi'ne kavuşuyor

Edirne'de "Söğütlük Millet Bahçesi" açılıyor

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin Mayıs ayının sonunda açılacağını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Sezer, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin Mayıs ayının sonunda açılacağını duyurdu.

Vali Sezer, "Bir yıldır devam eden yoğunlaştırılmış bir iş programı var. Bu alanın bitirilmesi için ihale süresi iki yıl. Fakat yaklaşık 1 yılda ufak tefek eksiklerimiz olmakla beraber bitirdik. Bazı detaylar var onları hallediyoruz. Kır kahveleri var, onların hazırlığını yapıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet verecek şekilde. Bu ay sonuna doğru resmi olmayan açılışını yapacağız ve vatandaşlarımızı inşallah burada misafir etmeye başlayacağız. Vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Çocuklarımız, park alanlarını uygun bir şekilde kullanacaklar" dedi.

"Yüzlerce ağaçta budama yapıldı"

Söğütlük'te gerçekleştirilen ıslah çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Sezer, "Burada söğüt ve kavaktan oluşan bir orman envali var. Bunların da belli bir ömrü var. Burada da bizim doğa koruma ve ormanla beraber çalışma yaparak kuruldan izin alınarak ziyaret eden insanlarımızın, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için de bir ıslah çalışması yapıldı. Yüzlerce ağaçta budama yapıldı. Kuruyan onlarca ağaç vardı, bunlar kaldırıldı. Bunlar tabii çok büyük kütleli ağaçlar. Bunların yerine ve ilave bizim özellikle Müezzinoğlu Köprüsü'nün olduğu yerdeki boşluk alanda toplamda 2 bin 336 adet fidan dikildi. Fidan dediğim; yaşları 5-6 yaş olacak şekilde büyük, hemen hemen ağaç sayılabilecek, ağaç dikildi ve buranın yeşil dokusu bir şekilde temel alınarak korunuyor" dedi.

"Burayı gezdiğiniz zaman da sincapları da göreceksiniz"

Söğütlük Millet Bahçesi'nde 4 bin metrekarelik oyun ve etkinlik alanı oluşturulduğunu da açıklayan Vali Sezer, "4 bin metrekare alanda çocuk oyun alanları düzenlendi. Yine etkinlik alanı dediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize yönelik 4 bin metrekare alanda etkinlik alanları düzenlendi. Gerçekten de Meriç Nehri'nin hemen kıyısında ormanın içerisinde, vatandaşlarımızın özel hazırlanmış toprak ve zeminde yürüyebilecekleri yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş alanı düzenlendi. Burayı gezdiğiniz zaman da sincapları da göreceksiniz. Daha önce kullanıma açılmayan, kullanılmayan orman alanları da bu şekilde patika yol şeklinde, yürüyüş alanı olacak şekilde düzenlendi. Buradaki ağaçlar da yine rehabilite edildi. Kuruyan dalları kesildi. Yeni alanlar açıldı burada. Diğer bir konu bisiklet yolu, bisiklet yolumuz da 5 kilometre. Yine yürüyüş alanına eşlik edecek bisiklet yolumuz var. Bu da büyük bir kısmı Meriç Nehri'nin hemen kenarında, bir kısmı da ormanın içerisinde devam ediyor. Yine tamburlu granit yollar 1 kilometre kadar" şeklinde konuştu.

"500'e yakın piknik masamız ve piknik alanımız var"

Söğütlük Millet Bahçesi'nin 200'e yakın kamerayla kontrol altında olacağını ifade eden Sezer, "200'e yakın kamera sistemiyle alanı tamamen kontrol altında tutacağız. Burada 50'ye yakın personel görev yapacak. Hem temizlik personeli, hem güvenlik personeli. Bunların alım ve görevlendirme süreciyle ilgili şu anda çalışmaları yürütüyoruz. Burası gerçekten de merakla beklediği bir alan. Her alanına da özenle çalışıldı. Buradaki asıl mesele vatandaşlarımız nezih bir ortama gelecekler ve güvenli bir şekilde çocuklarıyla beraber burada yürüyüşünü yapacaklar, pikniğini yapacaklar. Çünkü 500'e yakın piknik masamız ve piknik alanımız var. Burada eşiyle, dostuyla pikniğini yapacak muhabbetini yapacaklar. Bisiklete binmek isteyen, bisikletine binecek, yürüyüş yapmak isteyen, yürüyüş yapacak" diye konuştu.

"İnşallah Cumhurbaşkanımız teşrif ederlerse, resmi açılışını ona düşünüyoruz"

Müezzinoğlu Köprüsü'nün yakınında 100 dönümlük bir konser alanı oluşturulduğunu belirten Sezer, "Müezzinoğlu Köprüsü'nün yakınında da çayır alanı dediğimiz bir alan oluşturduk, yeşil bir alan. Orada da değişik aktiviteler olacak fakat konser alanı diye düşündük orada. Yaklaşık 100 dönüm. Binlerce Edirnelinin Meriç Nehri'ni seyrederek konser dinleyebilecekleri bir alan oluşturuldu. İnşallah Cumhurbaşkanımız teşrif ederlerse, resmi açılışını ona düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bir ziyareti olacak, onunla beraber de alanı geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Burası millet bahçesi, dolayısıyla girişte para alınması söz konusu değil"

Millet Bahçesi'nin hizmet saatleri ve girişin ücretli olup olmayacağı konularıyla ilgili de bilgiler veren Vali Sezer, "Bizim düşüncemiz 11'e kadar buranın faaliyet göstermesi. Sabah insanlar 6'da buraya yürüyüşe geleceklerdir. Burada 24 saat güvenlik olacağı için insanlarımızın da gelip yürüyüş yapabilecekler sabah erkenden. En çok merak edilen girişte para alınacak mı? Sormadan söyleyeyim. Burası millet bahçesi, dolayısıyla girişte para alınması söz konusu değil. Şu anda piknik alanları düzenleniyor ama mangalla ilgili olarak biz önümüzü görmemiz lazım. Şu anda biz normal pikniğe açıyoruz. Fakat mangalla ilgili zaman içerisinde değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'ye Millet Bahçesi - Son Dakika

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