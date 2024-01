Edirne Yöresel Markası Lansmanı Yapıldı

EDİRNE Valiliği'nce kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve Sosyal Dayanışma Merkezleri'nin (SODAM) bir araya gelmesiyle hayata geçirilen 'Edirne Yöresel' markasının, 'Marka Şehir Edirne' sloganıyla lansmanı töreni yapıldı.

Edirne Valiliği, peynirden pirince, fıstıktan tarhanaya kadar kente özgü yöresel ürünlerin tanıtımının artırılması amacıyla kadın kooperatifleri ve SODAM'ları 'Edirne Yöresel' markasıyla tek bir çatı altında topladı. Aynı isimle internet sitesi açılarak satışların da yapıldığı proje kapsamında, kentte bir otelde 'Marka Şehir Edirne' sloganıyla lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, kadın kooperatifi üyesi kadınlar katıldı.

'GELECEĞE DÖRT DÖRTLÜK BİR ŞEHİR BIRAKMALIYIZ'

Yöresel ürünlerin de tanıtıldığı törende konuşan Vali Sezer, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış, dünyanın en güzel coğrafik özelliklerine sahip şehirlerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Sezer, "Bizler, böyle toprakların üzerinde, böyle bir mirasın sahibiyiz. Bugün burada aslında Edirne yöresel dediğimiz birçok kooperatifimiz var. Hepsi birbirinden bağımsız, birbirini tamamlamıyor, birbirlerini görmüyorlar bile. Bizim burada 'ideal' dediğimiz aslında Edirne'nin bütün olarak bir araya gelmesi ve Edirne için bir hayal kurması. Bunun adına 'Edirne Yöresel' diyebiliriz, bunun adına başka bir isim koyabiliriz ama önemli olan sanayide, tarımda, bu güzel şehrin, bu tarihi şehrin dünyanın en güzel şehri haline gelmesi için hem vatandaş olarak hem de bizler kamu kurumlarında çalışan insanlar olarak ne yapabiliriz? Bunun planlamasının yapılması ve geleceğe ait adımların atılması gerekiyor. Bu bir başlangıç, inşallah bundan sonra geleceğe çok güzel, her şeyiyle dört dörtlük olan bir şehir bırakmamız gerekiyor. Bunun için de hep beraber çalışalım" diye konuştu.

'KADINLARIN HAYATIN HER ALANINDA OLMASI LAZIM'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Edirne'nin yöresel anlamda çok değerli ürünleri olduğunu dile getirdi. Aksal, "Edirne verimli topraklarıyla, çalışkan insanlarıyla İpsala'nın pirinci, Meriç'in fıstığı gibi birçok ürünün olduğu bir şehir. Yöresel ürünler internet sitesinde sadece kadın kooperatiflerimizin ürünlerini tanıtmıyoruz. Ben burada kadın kooperatiflerinin önemine değinmek istiyorum. Tabii ki toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın hayatın her alanında yer almasını biz çok önemsiyoruz. Bu gücümüzün yarısını geride bırakarak, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine, ne de ülke olarak hedef koyduğumuz şeylere ulaşmamız mümkün değil. Onun için kadınlarımızın hayatın her alanında olması lazım ama kadın kooperatifleri özellikle çok önemli" dedi.

Törende kadın kooperatifleri adına konuşan İpsala Kadın Kooperatifi Başkanı Şerife Özkaynak da, kendilerine yardım eden valiliğe teşekkür ederek, "Bugüne kadar zaten çok önemli yol kat ettik. Daha da ileriye yol almak istiyoruz, Edirne'mizi çok güzel yerlere taşımak istiyoruz" dedi.