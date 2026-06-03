Edirne'de karın bölgesine demir saplanan işçi ağır yaralandı.
Keşan Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.K, dengesini kaybederek demirin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Demirin karın bölgesine girmesiyle yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen E.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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