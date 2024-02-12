Edirneli berber Latif Zöngür, yarım asırdır değiştirmediği dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.
Mesleğe 13 yaşında berber çırağı olarak başlayan 77 yaşındaki Zöngür, meslekte ustalaşması sonrası 1974 yılında Çilingirler Caddesi'ndeki Veyis İş Hanı'nda dükkanını açtı.
Zöngür, geçen yarım asırda ne adresini ne de dükkanındaki eşyaları değiştirdi.
Latif Zöngür, eski radyosu, koltukları, mermer tezgahı ve dekorasyonuyla müşterilerine nostalji yaşatan dükkanda mesleğini icra ediyor.
"İşime saygı gösteriyorum"
Kentin en eski berberlerinden Zöngür, AA muhabirine, mesleğini başladığı yıllardaki aynı aşkla sürdürdüğünü söyledi.
İşini özenle yaptığını belirten Zöngür, "Öncelikle işime saygı gösteriyorum. Müşterilerimi çok seviyorum. İş yerimin ortamını seviyorum." dedi.
Zöngür, dükkanın adresini ve dizaynını 50 yıldır değiştirmediğini anlattı.
"Anıları yaşatıyorum"
İş yerinin müşterilerine nostalji yaşattığı için dikkat çektiğini dile getiren Zöngür, şunları kaydetti:
"Müşterilerimin talebi üzerine iş yerimi bu şekilde dizayn ettim. 'Bu ortamı bozma, bu şekilde devam etsin. Biz burayı tıraş olmaktan ziyade başımızı dinleyecek bir yer olarak görüyoruz' diyorlar. Edirne'nin turizm şehri olması vesilesiyle çok sayıda yerli ve yabancı müşterim oluyor. Burada anıları yaşatıyorum, benim 95 yaşında da müşterim var. Bazen çocuklarının yardımıyla buraya gelip, tıraş oluyor. Tıraş meselesi ikinci planda aslında bu ortamı yaşamak için geliyorlar buraya. Tıraş olmak için İstanbul'dan gelen müşterilerim de var. O kadar yolu bu ortamı yaşamak için geliyorlar. Tıraşını oluyor, çayını kahvesini içiyor, radyosunu dinliyor. Öğlene kadar burada vakit geçirip vedalaşıp gidiyor."
"Nostaljik ortam her zaman ilgimi çekmiştir"
Müşterilerden Kemal Öngören de 1980'de Latif Zöngür'ün ustasında tıraş olmaya başladığını ifade etti.
Usta vefat ettikten sonra çırağı olan Zöngür'e tıraş olmaya başladığını belirten Öngören, "Berberlik mesleği zor bir meslek. Tüm gün müşteriyle ayakta ilgilenmek ve onu memnun etmek gerekiyor. Berberler sohbeti bol insanlardır. Latif berberin de sohbeti güzel onun için de berberde vakit geçirmek güzel oluyor. Burada rahatlıyor insan sakin bir ortam, benim de bu nostaljik ortam her zaman ilgimi çekmiştir. Ustanın yanında önemli olan mekanın da çekiciliği. Usta da bu işi bildiği için burayı tercih ediyoruz. Anılarımızı burada yaşıyoruz." diye konuştu.
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