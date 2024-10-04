Edirneli Usta Dubai Çikolatası Üretiyor - Son Dakika
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Edirneli Usta Dubai Çikolatası Üretiyor

Edirneli Usta Dubai Çikolatası Üretiyor

Arif Meriç, kadayıflı çikolata üretimini artırarak Dubai çikolatası adıyla satışa sunuyor.

04.10.2024 13:52
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Edirneli şekerlemeci Arif Meriç yıllardır ürettiği kadayıflı çikolataya ilgi artınca üretimini artırdı.

Meriç, AA muhabirine Kıyık Caddesi'ndeki imalathanesinde üretimini yaptığı çikolatayı satışa sunduğunu söyledi.

Yıllardan beri tatlı sektöründe faaliyet gösterdiğini, genellikle tarihi tatlılar ürettiğini belirten Meriç, "Dünyanın her yerinde meşhur olmuş Dubai çikolatası var, meğer biz bunu yapıyormuşuz. İsmi çıkınca biz de şaşırıp kaldık." dedi.

Meriç, daha önceden yaptığı çikolatanın meşhur olmasıyla bu ürünü Dubai çikolatası ismiyle hazırlamaya karar verdiğini dile getirdi.

İyi bir Dubai çikolatası için en iyi malzemelerin kullanılması gerektiğini anlatan Meriç, "Tereyağınız yayık tereyağı olacak, içine girecek fıstık Antep fıstığıdır. Baklavalarda kullandığımız bu fıstık mutlaka çikolatanın içinde olacak ve içerisinde yerli tahin olacak. Tahin dökerken ip gibi uzayacak. Çifte kavrulmuş kadayıfımızı da tereyağı ile karıştırıyoruz." dedi.

Malzemelerin hepsini sütlü çikolata ile birleştirerek Dubai çikolatasını hazırladıklarını ifade eden Meriç, "Karıştırdığımız malzemeleri kalıplara döküp çikolatamızı hazırlıyoruz. Çikolatayı yerken kadayıfı ve tahini fıstığı hissediyorsunuz. Biz bunu 40 seneden beri yapıyoruz. Edirneli Arif Usta olarak diyorum ki demek güzel bir şeye imza atmışız ve bugün dünya bu çikolatanın peşinde. Yayık tereyağı, kadayıf Antep fıstığı hepsi bir araya gelince size afiyetle yemek, yanında sade bir kahveyle keyfetmek düşüyor." diye konuştu.

Akın'dan Hatipler'e ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akın, görevine başlayan Hatipler'e başarı diledi. Hatipler de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Üniversite ve belediye iş birliği ile ortak projelerin görüşüldüğü ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan da hazır bulundu.

Okul bahçesinde açık hava sineması

Edirne'de, Ticaret Borsası İlkokulu bahçesinde açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Okul duvarına asılan perdeye yansıtılan animasyon filmini öğrenci, öğretmen ve veliler izledi. Etkinlikte patlamış mısır da ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılımcılarla filmi izledi. Öğrencilerle sohbet eden Karaburun, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk ders Altay'dan

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Altay, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının açılış dersini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Altay'ın verdiği ilk derse Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel de katıldı.

Avcıkurt, Altay'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirneli Usta Dubai Çikolatası Üretiyor - Son Dakika

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