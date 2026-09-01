Edouard Tropikal Fırtınası Texas'ta Karaya Ulaşıyor, Texas ve Louisiana'da Sel Riski Artıyor - Son Dakika
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Edouard Tropikal Fırtınası Texas'ta Karaya Ulaşıyor, Texas ve Louisiana'da Sel Riski Artıyor

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Edouard Tropikal Fırtınası'nın Texas'ta karaya ulaşacağını ve Texas ile Louisiana'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve sele yol açacağını duyurdu. Yetkililer, sezonun ilk büyük fırtınası olan Edouard'a karşı Texas'ın hazırlıklı olduğunu belirtirken, Vali Greg Abbott en büyük tehlikenin sel olduğunu vurguladı. Ayrıca, Pasifik Okyanusu'nda Marie Tropikal Fırtınası oluştu ve Karina Kasırgası'nın şiddeti dördüncü kategoriye yükseldi.

Meksika Körfezi'nde etkili olan Edouard Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin Texas eyaletinde karaya ulaşması ve Texas ile Louisiana'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve sele yol açmasının beklendiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC), Edouard Tropikal Fırtınası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın Texas'ta karaya vurmasının ve Texas ile Louisiana'nın bazı kesimlerinde şiddetli yağış ve sele yol açmasının beklendiği aktarıldı.

Yetkililer, Edouard'ın sezonun ilk büyük fırtınası olduğunu belirterek, Texas'ın olası etkilere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

ABD'nin Texas eyaletinin Valisi Greg Abbott ise fırtınanın yol açabileceği en büyük tehlikenin sel olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Meksika'nın güneybatısında, Pasifik Okyanusu'nda Marie Tropikal Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Karina Kasırgası'nın şiddeti, dün "dördüncü kategori" seviyesine yükseltilmişti.

Ilık okyanus sularının etkisiyle giderek güçlenen kasırga nedeniyle oluşabilecek büyük dalgaların Meksika'nın güneybatı kıyıları boyunca tehlikeli akıntılara yol açabileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edouard Tropikal Fırtınası Texas'ta Karaya Ulaşıyor, Texas ve Louisiana'da Sel Riski Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edouard Tropikal Fırtınası Texas'ta Karaya Ulaşıyor, Texas ve Louisiana'da Sel Riski Artıyor - Son Dakika
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