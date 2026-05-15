Edremit'te halk buluşmaları tamamlandı

15.05.2026 10:35  Güncelleme: 11:15
(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halk buluşmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini tamamladı. Başkan Ertaş, halk buluşmalarının son programında vatandaşlarla iki ayrı noktada bir araya geldi.

Edremit Belediyesi'nde Başkan Mehmet Ertaş'ın göreve gelmesinin ardından geçen yıl başlatılan halk buluşmaları, bu yıl da ilçenin farklı mahallelerinde devam etti. Vatandaşların talep, öneri ve sorunlarının doğrudan dinlenildiği toplantılarda belediyenin çalışmaları ve planlanan projeler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Halk buluşmalarının son programında Akçay, Sarıkız, Kızılkeçili, Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Beyoba, Mehmetalan ve Pınarbaşı mahallelerinin sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ertaş, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Vatandaşların soru, görüş ve önerilerini dinleyen Ertaş, çözüm odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Toplantılarda altyapıdan yol çalışmalarına, park ve yeşil alanlardan sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu. Mahalle sakinleri taleplerini doğrudan Başkan Ertaş ve belediye yöneticilerine iletme fırsatı buldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yaptığı açıklamada, "Katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarımızın sonuncusunu bu akşam iki farklı noktada gerçekleştirdik. Akçay, Sarıkız, Kızılkeçili, Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Beyoba, Mehmetalan ve Pınarbaşı mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelip mahallelerimizin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini yerinde değerlendirdik. Bu yıl da bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimle mahalle muhtarlarımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Edremit'imizin her köşesinde hemşehrilerimizle temas halinde olmaya, sorunlara yerinde çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kentimizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Biz kocaman bir aileyiz" dedi.

Halk buluşmalarına Belediye Başkanı Ertaş'ın yanı sıra CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

