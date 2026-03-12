Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "Komşularımızın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Ediyor, Çözümlerimizi Buna Göre Planlıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "Komşularımızın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Ediyor, Çözümlerimizi Buna Göre Planlıyoruz"

12.03.2026 16:52  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe genelinde planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi. İlçede yaşamı kolaylaştıracak projeleri sürdüreceklerini belirten Ertaş, "Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz" dedi.

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe genelinde planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi. İlçede yaşamı kolaylaştıracak projeleri sürdüreceklerini belirten Ertaş, "Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz" dedi.

Başkan Ertaş, ekipleriyle birlikte ilçenin farklı mahallelerde incelemelerde bulundu. Narlı'dan Bostancı'ya kadar ilçenin birçok noktasında çalışmaları yerinde değerlendiren Ertaş, vatandaşların taleplerini dinleyerek, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kent genelinde yürütülen çalışmaların her mahalleyi kapsadığını belirten Ertaş, Edremit'in yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Edip Akbayram Parkı'nda inceleme

Doğal gaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımı için seferberlik ilan edildiğini belirten Ertaş, belediye ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü aktaran Ertaş, yol bakım ve onarım çalışmalarını mayıs ayı sonuna kadar tamamlayarak yaz sezonu öncesinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını sözlerine ekledi.

Altınkum Mahallesi Sedir Caddesi'nde bulunan Edip Akbayram Parkı'nda yapılması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında da incelemelerde bulunan Ertaş, parkın modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi için proje çalışmalarının başladığını açıkladı. Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen Ertaş, yapılacak düzenlemelerle parkın daha işlevsel ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

İlk kent lokantası projesinin inşaatı devam ediyor

Öte yandan, Edremit Belediyesi'nin ilk kent lokantası projesinin inşaatının da devam ettiği bildirildi. Ertaş, hayırsever İrkilmez ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi çevresinde gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile Deniz Düğün Salonu'nda planlanan yenileme çalışmalarını da ekibiyle birlikte yerinde değerlendirdi.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Edremit'te yaşamı kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Ertaş, "Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz. Edremit'te yaşam kalitesini artırmak için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş: 'Komşularımızın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Ediyor, Çözümlerimizi Buna Göre Planlıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "Komşularımızın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Ediyor, Çözümlerimizi Buna Göre Planlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.