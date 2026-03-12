Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "Komşularımızın İhtiyaçlarını Yerinde Tespit Ediyor, Çözümlerimizi Buna Göre Planlıyoruz"

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe genelinde planlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi. İlçede yaşamı kolaylaştıracak projeleri sürdüreceklerini belirten Ertaş, "Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz" dedi.

Başkan Ertaş, ekipleriyle birlikte ilçenin farklı mahallelerde incelemelerde bulundu. Narlı'dan Bostancı'ya kadar ilçenin birçok noktasında çalışmaları yerinde değerlendiren Ertaş, vatandaşların taleplerini dinleyerek, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kent genelinde yürütülen çalışmaların her mahalleyi kapsadığını belirten Ertaş, Edremit'in yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Edip Akbayram Parkı'nda inceleme

Doğal gaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımı için seferberlik ilan edildiğini belirten Ertaş, belediye ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü aktaran Ertaş, yol bakım ve onarım çalışmalarını mayıs ayı sonuna kadar tamamlayarak yaz sezonu öncesinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını sözlerine ekledi.

Altınkum Mahallesi Sedir Caddesi'nde bulunan Edip Akbayram Parkı'nda yapılması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında da incelemelerde bulunan Ertaş, parkın modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi için proje çalışmalarının başladığını açıkladı. Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen Ertaş, yapılacak düzenlemelerle parkın daha işlevsel ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

İlk kent lokantası projesinin inşaatı devam ediyor

Öte yandan, Edremit Belediyesi'nin ilk kent lokantası projesinin inşaatının da devam ettiği bildirildi. Ertaş, hayırsever İrkilmez ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi çevresinde gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile Deniz Düğün Salonu'nda planlanan yenileme çalışmalarını da ekibiyle birlikte yerinde değerlendirdi.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Edremit'te yaşamı kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Ertaş, "Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz. Edremit'te yaşam kalitesini artırmak için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.