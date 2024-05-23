Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yağmur sonrası çalışmaları yerinde takip etti

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(BALIKESİR)- Edremit'te öğle saatlerinde başlayan yağmurda belediye, ekiplerini sorun oluşmaması için seferber ederken, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da sahaya çıkarak çalışmaları yerinde takip etti.

Yağmurun başlamasıyla birlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilgili müdürlerle iletişime geçerek sahadaki çalışmaları yakından takip etti. Ekiplerle iletişim halinde olan Ertaş, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için ekipleri görevlendirdi.

Başkan Ertaş, özellikle çarşı esnafını ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etti. Esnafın taleplerini dinleyen Ertaş, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Ertaş, kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirterek, "Tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ekiplerimizle sahadayız. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları hızla yerine getireceğiz" dedi.