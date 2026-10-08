Edremit Belediyesi 137 çeşit ata tohumundan elde ettiği fideleri ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi 137 çeşit ata tohumundan elde ettiği fideleri ücretsiz dağıtıyor

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Edremit Belediyesi 137 çeşit ata tohumundan elde ettiği fideleri ücretsiz dağıtıyor
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Edremit Belediyesi'nin tohum bankasında 137 farklı ürün türüne ait ata tohumları üretilip muhafaza ediliyor. Bankadaki tohumlardan elde edilen fideler mevsiminde ilçe halkına ücretsiz dağıtılırken, kavanozlarda en fazla 3 yıl saklanan tohumlar her yıl yenileniyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından kurulan tohum bankasında, genetiği bozulmamış 137 farklı ürün türüne ait ata tohumları özenle üretilip muhafaza ediliyor.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 7 dönümlük alanda kurulu fidanlıkta faaliyet gösteren tohum bankası, yerel genetik mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bankada koruma altına alınan ata tohumlarından elde edilen fideler, mevsimi geldiğinde belediye tarafından ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, domates, biber, patlıcan, salatalık, nar gibi farklı tohumlardan elde edilen fideleri ata tohumunu teşvik etmek amacıyla ilkbaharda vatandaşlara dağıttıklarını belirterek, "Çocuklarımız bahçelerinde ya da evlerinin balkonunda bir saksı içerisinde bile olsa bir domatesin veya biberin nasıl yetiştiğine yakından tanık oluyor." dedi.

Park ve Bahçeler Müdürü Taner Akıncı ise belediyenin tohum üretim fidanlığında ata tohumlarından fideler yetiştirip sahada ekerek sürdürülebilir tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tohumların saklama ve yenileme süreçlerini de anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"Tohum üretim fidanlığında 137 çeşit ürünümüz bulunmaktadır. Meyvenin olgunluk safhasında tohumu alınıyor. Alındıktan sonra doğal yollarla kurutma işlemi yapılıyor. Gerekli nemini kaybettikten sonra kavanozlama işlemi yapılıyor. Kavanozlardaki tohumları en fazla 3 yıl tutabiliyoruz. Üçüncü yılın sonunda embriyosunda gerileme olabileceğini düşündüğümüzden tohumları değerlendirmiş oluyoruz. Her yıl yenileme yaptığımız için üretimde sürekli sirkülasyon sağlıyoruz."

Akıncı, tamamen doğal ve genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarını kullandıklarını belirterek, dışarıdan gelen tohumların öncelikle bölge adaptasyon testine tabi tutulduğunu ve olumlu sonuç alınmasının ardından üretime alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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