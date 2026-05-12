Edremit Belediyesi, Yeni Araçlarla Hizmet Kapasitesini Artırıyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna üç adet semi treyler, iki adet camlı van araç, bir adet otobüs ve bir adet kamyonet kazandırdı. Yeni semi treyler sistemi sayesinde çöp taşımada büyük bir tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Edremit Belediyesi, mali disiplini sağlayarak ekonomik yapısını güçlendirmesinin ardından yatırımlarına hız verdi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Eminkuyu'daki belediye şantiyesinde yeni araçları yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde belediyenin hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar değerlendirildi.

Belediye bünyesine katılan üç yeni semi treyler sayesinde günlük ortalama 250 ton atık daha hızlı ve ekonomik şekilde Havran Katı Atık Aktarma İstasyonu'na taşınacak. Daha önce altı kamyonla gerçekleştirilen taşıma işlemi artık tek bir semi treyler ile yapılabilecek. Yaz aylarında günlük çöp miktarının 500 tona kadar ulaştığı Edremit'te, yeni sistem sayesinde hem yakıt tüketimi azalacak hem de zaman kaybının önüne geçilecek. Ayrıca, iki camlı van araç, bir otobüs ve bir kamyonet de belediyenin araç filosuna dahil edildi.

Temizlik, ulaşım ve teknik hizmetlerde kullanılacak araçların özellikle yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğuna daha hızlı hizmet verilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ertaş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Araç filomuza kazandırdığımız yeni semi treylerler ile günlük çöp taşıma kapasitemizi ciddi ölçüde artırdık. Daha önce 6 kamyonla taşınan atıkları artık tek bir semi treyler ile taşıyabiliyoruz. Yaz aylarında günlük çöp miktarının 500 tona kadar çıktığını düşündüğümüzde, bu sistem sayesinde hem zamandan hem de yakıttan büyük tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece çöp taşıma alanında değil, belediyenin genel hizmet kapasitesinde de güçlenmeye devam ettiklerini belirten Ertaş, "İki camlı van araç, bir otobüs ve bir kamyoneti de filomuza dahil ettik. Güçlü ekipman, güçlü altyapı demektir. Artık kendi ayakları üzerinde duran bir belediye anlayışıyla; laf değil iş üreterek, mazeret değil çözüm ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol çalışmalarımızda kararlıyız, sahadayız ve hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Edremit için" dedi.