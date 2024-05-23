Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi'nde Kaçak Yapıyı Yıktı

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapıyı yıktı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, işgal ve kaçak yapıları belirlemek ve mevcut durumu tespit etmek için çalışma başlattı. Denetimler sonucunda, Edremit'in Avcılar Mahallesi'nde bulunan ve yeşil alan olarak ayrılan bir bölgede kaçak olarak inşa edilen bir büfe/kafe tespit edilerek, yıkıldı.

Başkan Ertaş, kentin genelinde denetimlerin ve kontrollerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve yeni dönemde bu tür uygulamalara izin verilmeyeceğini bildirdi.