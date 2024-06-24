Edremit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'ndeki Yolları Tamir Ediyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'ndeki Yolları Tamir Ediyor

Edremit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi\'ndeki Yolları Tamir Ediyor

Edremit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'nde yapılan doğal gaz altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların tamiratını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

24.06.2024 15:41
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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi ekipleri, Kadıköy Mahallesi 20142. Sokak'ta yapılan doğal gaz altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolları tamir ediyor.

Edremit Belediyesi, doğal gaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kadıköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Belediye olarak altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kadıköy Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların tamiratını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamaktır. Altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yollarımızı en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'ndeki Yolları Tamir Ediyor - Son Dakika

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