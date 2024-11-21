Edremit Belediyesi\'nden Kadınlar İçin Destek Projesi

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, kadınların sorunlarına çözüm üretmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Gezici Kadın Destek Ekibi" projesini hayata geçirdi. Projenin ilk durağı, gazeteci ve yazar Ayşe Sucu'nun katılımı ile Tuzcumurat Mahallesi oldu.

Edremit Belediyesi, kadınların yalnız olmadığını hissettirmek ve sorunlarına çözüm üretmek için "Gezici Kadın Destek Ekibi" projesini başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın eşi Gülhan Ertaş'ın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor. Her ay farklı bir mahallede düzenlenecek buluşmalarda, kadınların kaygıları, ihtiyaçları ve beklentileri dinlenilerek onlara uzman desteği sağlanacak.

Projenin ilk buluşması öncesinde etkinlik alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bu proje, kadınlarımızın sorunlarına birlikte çözüm bulabilmek ve dayanışmayı artırmak adına çok değerli bir adım. Tüm mahallelerimizde bu tür çalışmalarla kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk buluşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tuzcumurat Mahallesi'nde gerçekleşen ilk etkinlikte kadınlar, Ayşe Sucu ile bir araya geldi. Sucu, kadınların toplumdaki rolü, yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği üzerine konuşma yaptı.

"Birlikte çok daha güçlüyüz"

Etkinlikte sorunlar dile getirilirken, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Gülhan Ertaş, projenin dayanışma ve paylaşım ruhuyla ilerleyeceğini vurgulayarak, "Kadınlarımızla el ele, gönül gönüle bir arada olacağız. Hayat paylaştıkça güzel, birlikte çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

Her ay farklı mahallede buluşulacak

Edremit Belediyesi'nin Gezici Kadın Destek Ekibi, gelecek aylarda farklı mahallelerde kadınlarla bir araya gelmeye devam edecek. Proje kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme, destek ve dayanışma faaliyetleri düzenlenecek.

Belediye yetkilileri, kadınların hayatlarına değer katmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, tüm kadınları etkinliklere katılmaya davet etti.