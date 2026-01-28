Edremit'te Kent Kimliğini Güçlendirecek Projeler Ele Alındı

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin kent kimliğini güçlendirmeye yönelik projeler için Mimarlar Odası yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda Akçay Pazaryeri, Güre Port ve Marina Çarşı projesi, tarihi İstanbul Oteli'nin restorasyonu ve otopark konusu ele alındı.

Edremit Belediyesi, ilçeyi modern bir kent kimliğine kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mimarlar Odası yönetimiyle bir araya gelen Ertaş, ilçenin geleceğine yönelik projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının ana gündem maddesini Akçay Pazaryeri'nin modernize edilmesi oluşturdu. Projenin bilimsel ve estetik bir temelde hazırlanması amacıyla Balıkesir Üniversitesi ile iş birliği yapılmasının planlandığı belirtildi.

"Estetik ve fonksiyonel bir çalışmayı kentimize kazandıracağız"

Projenin bir yarışma ile değerlendirmesini istediklerini belirten Ertaş, "Edremit'i yönetirken ortak akıldan ödün vermiyoruz. Mimarlar Odamızın katkıları bizim için çok kıymetli. Akçay Pazaryeri için düzenleyeceğimiz proje yarışmasıyla; hem yaratıcı hem de halkımızın en yüksek faydayı göreceği, estetik ve fonksiyonel bir çalışmayı kentimize kazandıracağız" diye konuştu.

Yenileme çalışmalarının sadece alışveriş alanlarıyla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Ertaş, Akçay'daki projenin bölgenin trafik yükünü hafifletecek bir otopark yapım projesini de kapsadığını dile getirdi.

Projelerin her aşamasında şeffaflık ve liyakate önem verdiklerini belirten Ertaş "Bu bir inşaat faaliyeti değil, bir kent vizyonudur. Hedefimiz Edremit'e yakışan, modern, estetik ve yaşanabilir alanlar oluşturmak" dedi.

Güre Port ve Marina Çarşı projeleri değerlendirildi

Toplantıda, Edremit'in turizm ve tarihsel kimliğini güçlendirecek iki önemli proje daha değerlendirildi. Güre Port ve Marina Çarşı projesiyle Güre sahilinde bulunan eski "aqua park" alanının, bölgenin prestijini artıracak modern bir "Güre Port ve Marina Çarşı"ya dönüştürülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Tarihi İstanbul Oteli projesiyle de Edremit merkezinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan tarihi İstanbul Oteli'nin restorasyonu ve yeniden kente kazandırılması konusu, Mimarlar Odası'nın teknik görüşleriyle ele alındı.