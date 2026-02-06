Edremit Belediyesi'nden "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi"

(BELIKESİR)- Edremit Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve AKUT Vakfı iş birliğiyle "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" düzenledi.

Edremit Belediyesi, olası afetlere karşı kurumsal kapasitesini güçlendirmek, vatandaşları ve belediye personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü organizasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle, belediye personeline ve vatandaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime, belediye bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi başta olmak üzere belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel ve vatandaşlar katıldı.

Afet sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı

Programın açılışında konuşan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü İlhan Yazar, müdürlük olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, olası bir afet durumunda Edremit'te yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazar, Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin kurulduğunu, gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamlanarak ekibin göreve hazır hale getirildiğini ifade etti. "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" başlığıyla düzenlenen programda, AKUT Vakfı eğitmenleri Feridun Yükselen ve Sadettin Uslu tarafından katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim kapsamında; deprem, yangın ve sel gibi afet türleri öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gereken ilk müdahale süreçleri detaylı şekilde aktarıldı.

Bilinçlenme vurgusu

Eğitime katılan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, afetlere karşı bilinçlenmenin, hazırlıklı olmanın ve birlikte hareket etmenin hayati bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Ertaş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Son dönemde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler ile Edremit Körfezi'ne komşu Çanakkale Ayvacık–Assos bölgesinde 2017 yılında yaşanan depremlerin, bölgenin deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Başkan Ertaş, Edremit Belediyesi olarak afetlere yalnızca müdahale eden değil; önceden hazırlanan, riskleri azaltan ve toplumsal farkındalığı artıran bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. AKUT Vakfı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen bu tür eğitimlerin, deprem, yangın ve sel gibi afetlerde doğru davranış biçimlerini öğretmeyi amaçladığını vurgulayan Ertaş, bilgiyle güçlenen bir toplumun afetler karşısında çok daha dirençli olacağına inandığını söyledi.

Program sonunda Başkanı Mehmet Ertaş, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) haberleşme ağına ait telsizler üzerinden farklı illerdeki TRAC temsilcileriyle bağlantı kurdu. Bu sırada Erzincan TRAC temsilcisiyle yapılan görüşme sırasında Erzincan'da deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Başkan Ertaş, yaşanan deprem nedeniyle Erzincan halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, afetlere karşı güçlü iletişim ve koordinasyonun önemine bir kez daha dikkat çekti.