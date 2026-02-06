Edremit Belediyesi'nden "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit Belediyesi'nden "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi"

06.02.2026 18:14  Güncelleme: 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, Türkiye Belediyeler Birliği ve AKUT Vakfı iş birliğiyle 'Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi' düzenledi. Eğitimde olası afetler öncesinde alınması gereken önlemler ve doğru davranış biçimleri aktarıldı.

(BELIKESİR)- Edremit Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve AKUT Vakfı iş birliğiyle "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" düzenledi.

Edremit Belediyesi, olası afetlere karşı kurumsal kapasitesini güçlendirmek, vatandaşları ve belediye personelini bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü organizasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle, belediye personeline ve vatandaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime, belediye bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi başta olmak üzere belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel ve vatandaşlar katıldı.

Afet sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı

Programın açılışında konuşan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü İlhan Yazar, müdürlük olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, olası bir afet durumunda Edremit'te yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazar, Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin kurulduğunu, gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamlanarak ekibin göreve hazır hale getirildiğini ifade etti. "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" başlığıyla düzenlenen programda, AKUT Vakfı eğitmenleri Feridun Yükselen ve Sadettin Uslu tarafından katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim kapsamında; deprem, yangın ve sel gibi afet türleri öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gereken ilk müdahale süreçleri detaylı şekilde aktarıldı.

Bilinçlenme vurgusu

Eğitime katılan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, afetlere karşı bilinçlenmenin, hazırlıklı olmanın ve birlikte hareket etmenin hayati bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Ertaş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Son dönemde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler ile Edremit Körfezi'ne komşu Çanakkale Ayvacık–Assos bölgesinde 2017 yılında yaşanan depremlerin, bölgenin deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Başkan Ertaş, Edremit Belediyesi olarak afetlere yalnızca müdahale eden değil; önceden hazırlanan, riskleri azaltan ve toplumsal farkındalığı artıran bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. AKUT Vakfı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen bu tür eğitimlerin, deprem, yangın ve sel gibi afetlerde doğru davranış biçimlerini öğretmeyi amaçladığını vurgulayan Ertaş, bilgiyle güçlenen bir toplumun afetler karşısında çok daha dirençli olacağına inandığını söyledi.

Program sonunda Başkanı Mehmet Ertaş, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) haberleşme ağına ait telsizler üzerinden farklı illerdeki TRAC temsilcileriyle bağlantı kurdu. Bu sırada Erzincan TRAC temsilcisiyle yapılan görüşme sırasında Erzincan'da deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Başkan Ertaş, yaşanan deprem nedeniyle Erzincan halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, afetlere karşı güçlü iletişim ve koordinasyonun önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi'nden 'Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 22:23:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi'nden "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.