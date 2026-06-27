Edremit Belediyesi, İlçe Genelinde Üstyapı ve Temizlik Çalışmalarını Sürüyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, İlçe Genelinde Üstyapı ve Temizlik Çalışmalarını Sürüyor

27.06.2026 09:27  Güncelleme: 09:45
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Edremit Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte yol yapım, temizlik, kültür sanat ve spor alanlarında çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Mehmet Ertaş, sahadaki incelemelerde daha yaşanabilir bir Edremit için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde yol yapım ve bakımından temizlik çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Edremit için tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi, ilçe genelinde altyapı, üstyapı, temizlik, çevre düzenlemesi ile kültür ve spor alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip ediyor. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertaş, talep ve önerileri dinleyerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınoluk, Şahindere, Eroğlan, Zeytinli, Akçay ve Gazicelal Mahallesi ile ilçenin farklı noktalarında yol yapım, bakım, tamirat ve kilit parke taş döşeme çalışmaları sürdürülüyor. İskele Mahallesi Barbaros Caddesi'nde ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların tamiratı gerçekleştiriliyor.

Başkan Mehmet Ertaş, son yıllarda doğal gaz başta olmak üzere elektrik, internet ve diğer altyapı yatırımlarının ilçede önemli ölçüde arttığını belirterek, bu çalışmalar sırasında yolların kazılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ertaş, vatandaşların yaşadığı geçici sıkıntıların farkında olduklarını vurgulayarak, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde yol yenileme ve tamirat çalışmalarının planlı bir program dahilinde hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

TEMİZLİK VE ÇEVRE ÇALIŞMALARINA YOĞUN MESAİ

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar da hız kazandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde düzenli olarak yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Tuzcumurat Mahallesi Cumartesi Pazarı bölgesinde bulunan Ağlı Dere'de temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, park ve yeşil alanlarda da bakım ve düzenleme faaliyetleri sürdürülüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimler de devam ediyor. Altınoluk Salı Pazarı'nda yapılan denetimlerde tezgah düzeni, temizlik, fiyat etiketleri, işgaller ve kayıt dışı satışlar kontrol edildi. Vatandaşların talep ve şikayetleri de yerinde dinlenerek gerekli işlemler yapıldı.

YAZ ETKİNLİKLERİ VE KÜLTÜR SANAT HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Edremit Belediyesi, yaz boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve spor etkinlikleri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 17-23 Ağustos günleri arasında düzenlenecek 8. Edremit Kitap Fuarı'nın ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Fuar, Türkiye'nin önemli yazarları, yayınevleri ve kitapseverlerini bir kez daha Edremit'te buluşturacak. Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla 26-28 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek 2. Antandros Antik Festivali için de çalışmalar sürüyor. Festival kapsamında üç gün boyunca tarih, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. Öte yandan ilk olarak Şahindere Mahallesi'nde sanatçı Volkan Konak'ın adını yaşatacak Volkan Konak Parkı'nın açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR

Edremit Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen "Yaz Spor Okulları" için kayıtlar başladı. 2012-2019 doğumlu çocuklara yönelik futbol, voleybol ve basketbol branşlarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslar 6 Temmuz'da başlayacak.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR EDREMİT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Mehmet Ertaş, ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini belirterek, "Yaz sezonu öncesinde ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yol yapım ve bakım çalışmalarından çevre temizliğine, sosyal yaşam alanlarından kültür ve sanat etkinliklerine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğalgaz başta olmak üzere altyapı yatırımları nedeniyle bozulan yollarımızı planlı bir program dahilinde hızla yeniliyor, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri birer birer hayata geçiriyoruz. Daha temiz, daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Edremit için tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi, İlçe Genelinde Üstyapı ve Temizlik Çalışmalarını Sürüyor - Son Dakika

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