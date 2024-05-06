Edremit Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Başladı

Edremit Belediyesi, doğal gaz ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görevlendirdi. İkizçay, Altınkum, Akçay, Güre ve Hekimzade Mahallesi'nde yollar yenileniyor.

06.05.2024 15:44  Güncelleme: 15:48
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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi ilçe genelinde yol çalışmalarına başladı. Doğal gaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları ile zarar gören yolların onarımı için 13 ayrı ekip görev aldı.

Edremit'teki doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmalar oluştu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13 ekip oluşturuldu. Ekipler, zarar gören yolların tamirat ve bakım-onarım çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede İkizçay, Altınkum, Akçay, Güre ve ilçe merkezindeki Hekimzade Mahallesi'nde yollar yenileniyor.

Başkan Ertaş çalışmalarla ilgili "İlçemiz genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Doğal gaz ve diğer altyapı çalışmaları sebebiyle zarar gören yolların onarımı için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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