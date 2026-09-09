Edremit'in kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı, meydanda coşku vardı - Son Dakika
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Edremit'in kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı, meydanda coşku vardı

Edremit\'in kurtuluşunun 104\'üncü yılı törenlerle kutlandı, meydanda coşku vardı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, günün anlam ve önemine vurgu yaptı; kutlamalar halk oyunları gösterisi ve geçit bölümüyle sona erdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından kutlamalar Menderes Bulvarı'nda devam etti.

Edremit Belediyesi halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri ilgiyle izlendi.

Kutlamalar, geçit bölümüyle sona erdi.

Törene, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'in kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı, meydanda coşku vardı - Son Dakika

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