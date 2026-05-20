Tarihi Kentler Birliği'nden Edremit'e Kültürel Miras Desteği

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi'nin "Edremit Tarihi Zeytinyağı Fabrikası Gastro Tab" projesi, Tarihi Kentler Birliği'nin "Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri" kapsamında Balıkesir'den kabul edilen tek proje oldu.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetiminde Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren toplantının ilk gününde, 49 ilde tarihi ve kültürel dokuyu korumaya yönelik hazırlanan toplam 136 proje kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda, birliğin yeni dönemde yalnızca destek sağlayan değil, aynı zamanda proje üreten ve belediyelerin kapasitesini geliştiren bir anlayışla hareket edeceği vurgulandı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 33 mimarın katkısıyla hazırlanan süreç kapsamında tarihi yapıların korunarak kent yaşamına yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Kabul edilen projeler arasında yer alan Edremit Belediyesi'nin "Edremit Tarihi Zeytinyağı Fabrikası Gastro Tab" projesi dikkati çekti. Mülkiyeti Edremit Belediyesi'ne ait olan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenen Altınoluk Mahallesi Köyiçi Kuyudere Caddesi'ndeki tarihi zeytinyağı fabrikası, proje kapsamında yeniden işlevlendirilerek kültür, gastronomi ve turizm alanında yaşayan bir merkez haline getirilecek.

Projede, tarihi fabrikanın özgün dokusu korunarak "çalışır durumdaki bir zeytinyağı fabrikası" konseptiyle müze olarak düzenlenmesi planlanıyor. Proje alanındaki depo yapısının ise Antandros Antik Kenti kazılarından elde edilen eserlerin sergileneceği bir kültürel alan olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Şef akademisi, laboratuvar mutfak, halka açık restoran ve tadım alanları, sergi aksları, üretken peyzaj alanları ve deneyim odaklı mekanlardan oluşacak proje ile Edremit'in köklü zeytin kültürünün gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir'den kabul edilen tek projenin Edremit Belediyesi'ne ait olmasının büyük bir gurur olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"TARİHİ ZEYTİNYAĞI FABRİKAMIZI YENİDEN KENT YAŞAMINA KAZANDIRACAĞIZ"

"Edremit, yüzyıllardır zeytin ve zeytinyağı kültürüyle yaşayan çok özel bir coğrafya. Bu topraklarda zeytin sadece bir tarım ürünü değil; kültürümüzün, ekonomimizin ve yaşam biçimimizin en önemli parçasıdır. Bizler de bu tarihi mirası koruyarak geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi Kentler Birliği tarafından Türkiye genelinde kabul edilen projeler arasında, Balıkesir'den yalnızca Edremit Belediyesi'nin projesinin yer alması bizler için büyük bir onur olmuştur. Bu proje ile atıl durumdaki tarihi zeytinyağı fabrikamızı yeniden kent yaşamına kazandıracağız."

"ZEYTİN MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Amacımız sadece bir yapıyı restore etmek değil; Edremit'in tarihini, zeytin kültürünü, gastronomisini ve kent hafızasını yaşayan bir merkeze dönüştürmektir. Aynı zamanda Antandros kazılarından elde edilen eserlerin sergilenebileceği alanlarla bölgemizin tarihini görünür kılacağız. Geçmişine sahip çıkan kentler geleceğini daha güçlü kurar. Edremit Belediyesi olarak tarihimize, kültürümüze ve zeytin mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."